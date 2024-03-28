Besni'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan otomobilde, ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı.
Aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.T. ve T.A. gözaltına alındı.
Öte yandan C.T'ye yapılan alkol testinde şahsın alkollü olduğu tespit edilirken cezayi işlem uygulanarak, sürücü belgesine 6 ay süre ile el konuldu.