Belgrad'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 'Çin Işık Festivali' etkinliği kapsamında, ziyaretçilere Çin ejderhası, kelebekler ve sihirli balık figürleri ışık gösterisiyle sunuldu. Havai fişek gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekimi de yapılan etkinliğe Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Çin'in Belgrad Büyükelçisi Li Ming de katıldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Çin Yeni Yılı" kutlamaları kapsamında "Çin Işık Festivali" etkinliği yapıldı.
Festival kapsamında Çin ejderhası, kelebekler ve sihirli balık figürleri, ışık gösterisi eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Havai fişek gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çince tebrik mesajı yayımlanan festivale, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Çin'in Belgrad Büyükelçisi Li Ming de katıldı.