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Belen'de Konteyner Kentte Ramazan Eğlencesi

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Hatay'ın Belen ilçesinde İnfak Derneği tarafından düzenlenen konteyner kentteki şenlikte çocuklar için Karagöz, ortaoyunu ve meddah gösterileri sahnelendi. İlahilerin seslendirildiği etkinliğe Belen Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Müftüsü de katıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kentte ramazan eğlencesi düzenlendi.

İnfak Derneği tarafından Sarımazı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte düzenlenen şenlikte Karagöz, ortaoyunu, meddah gösterileri sahnelendi.

İlahilerin seslendirildiği şenliğe özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Dernek yetkililerinden Hasan Gelici, burada yaptığı konuşmada, "Ramazan ayının manevi atmosferini konteyner kentte yaşayan vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istedik. Bu vesileyle bir araya gelip kaynaşma imkanı bulduk. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinliğe Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, İlçe Müftüsü Hamza Köse ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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