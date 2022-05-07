CHP'li belediye başkanları Muğla'da toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ev sahipliğinde "Belediye Başkanları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı" Menteşe'de yapıldı.

İlçedeki bir otelde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP'li belediye başkanları ile son seçimlerden sonra her ilçede belli aralıklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Belediye olarak yaşanılan sıkıntılarla ilgili mevzuat ve değişen yönetmeliklere yönelik toplantı yaptıklarını belirten Gürün, " Bu günkü toplantımızın en önemli maddeleri imar ve kaçak yapı. İmar affı sonrası artan kaçak yapılarla mücadeleye ödün vermeden devam ediyoruz. Şuan itibariyle 400 kaçak yapı tespit edilmiş durumda. Biz tüm baskılara rağmen mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Kaçak yapıyla sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Gürün, Muğla'nın 2021 yılında 5 milyar 931 milyon vergi ödediğini kaydetti.

Kaçak yapılara ilişkin vatandaşta imar affı beklentisi olduğuna işaret eden Gürün "Muğla'da kaçak yapılaşma çok fazla arttı. İkinci imar affını bekleyenler var. Daha öncede dile getirdim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının acilen bu konuda bir açıklama yapması, "imar affı yok, kaçak inşaat yapmayın" demesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile Muğla'nın bir aile olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, şunları söyledi:

"Pandemi, orman yangınları ve ekonomik durum ile hepimiz birlikte mücadele ediyoruz. Bu zor süreçte, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak elimizden geldiği kadarıyla vatandaşımızın yanında olduk. Üreticimizi, esnafımızı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu süreç içerisinde yalnız bırakmadık. Genel Başkanımızın talimatları ile karakış destek paketleri hazırladık. Kısıtlı bütçelerimiz ile hem belediyecilik yapmaya çalıştık, hem de sosyal belediyecilik gereği halkımızın yanında olduk. Bu zor günlerde bizim yetişemediğimiz yerlerde Osman başkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu nokta da büyükşehir belediyemizin imkanlarıyla Muğla'mızın her ilçesinde yatırımlar devam etti, ediyor. Menteşe Belediyesi olarak biz de birçok yatırımda bulunduk."

Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat katıldı.