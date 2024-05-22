Üye Girişi
Haberler

Belçika Başbakan Yardımcısı Filistin Devletini Tanıma Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın yaptığı gibi, Filistin devletini tanıması gerektiğini belirtti. De Sutter, Filistin halkının bağımsız bir devlet hakkını tanımanın zamanının geldiğini vurguladı.

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, ülkesinin Norveç, İrlanda ve İspanya'nın yaptığı gibi, Filistin devletini tanıması gerektiğini belirtti.

De Sutter, sosyal medya hesabından, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararına dair bir haber metni paylaşarak, "Belçika da Norveç, İrlanda ve İspanya'yı takip etmeli." ifadesini kullandı.

"Artık Filistin halkının bağımsız bir devlet hakkı da dahil olmak üzere kendi kaderini tayin etme hakkını tanımanın zamanıdır." değerlendirmesini yapan de Sutter, aylardır yaptığı gibi bugün de hükümet çalışmalarında bunun için mücadele edeceğini kaydetti.

De Sutter daha önce de benzer açıklamalar yapmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, sıklıkla ülkesindeki bölgesel hükümetler arasında Filistin devletini tanımaya yönelik bir anlaşmanın mevcut olduğu ancak bunun "zamanı gelince" duyurulacak bir karar olduğu yönündeki ifadelerini tekrarlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Başbakan Yardımcısı Filistin İspanya Belçika Norveç Politika Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title