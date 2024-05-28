Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli

Büyük Birlik Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, uzun zamandır zam bekleyen asgari ücretliler ve emeklileri için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasını ve enflasyon farkının asgari ücrete de yansıtılması gerektiğini söyledi.

Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, dün 27 Mayıs darbesinin 64. yılı olduğunu, 27 Mayıs 1960'ın pek çok yönden milletin tarihinde bir utanç sayfası olarak yer aldığını söyledi.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEN SONRA BAŞKA HEDEFLERİ VAR"

Darbelerin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Destici, İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs 1453'ün de hem dünya hem de Türk İslam tarihi için önemli dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlattı.

Gazze'de ve Filistin'de katliam, soykırım yapan İsrail'in bir an önce saldırılarını durdurması gerektiğini belirten Destici, "İsrail'in Gazze'den sonra başka hedefleri var. Onun için bütün İslam dünyasının ve bizlerin gerekli tedbirleri alması, gerekli tepkiyi en şiddetli şekilde göstermesi gerekmektedir. Açıktan Gazze'deki ve Filistin'deki direnişçilerin desteklenmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının arttığını aktaran Destici, şöyle devam etti:

"İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyacaklarını duyurmuştur. İsrail'in açık tehditlerine rağmen Filistin'i tanıma kararı alan İspanya'nın bu hamlesiyle BM'nin 193 üye devletinden 145'i artık Filistin Devleti'ni tanımaktadır. Türkiye bütün bu süreçlerde net bir şekilde Filistin'in, Gazze'nin ve Gazzelilerin siyasi temsilcisi olan Hamas'ın yanında çok açık ve bir şekilde durmuştur. Türkiye'nin gösterdiği bu tavır kıymetlidir."

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı sırasında ayağa kalmayan araştırma görevlisinin açığa alındığını aktaran Destici, bu kişinin referansının kim olduğunun ortaya çıkarılması ve bununla ilgili işlem başlatılması gerektiğini vurguladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 10 BİN LİRAYA ÇIKARILMALI

Destici, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada Türkiye'de hazirandan sonra enflasyonun düşmesinin beklendiğini, bu durumun sevindirici olduğunu dile getirerek, temmuzda emeklilerin rahatlatılarak düşük maaş alanlara geçen yıl kök maaştan dolayı verilmeyen yüzde 25 zammın yapılması gerektiğini belirtti. Yine emekliye en az 5 bin lira seyyanen zam verilmesi, Kurban Bayramı ikramiyesinin de 10 bin liraya çıkarılması gerektiğini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet tarafından asgari ücrete bir artış gelmeyeceği ifade edilmiştir. Tüm çalışanların maaşı enflasyon oranında artırılırken asgari ücretlinin maaşını olduğu yerde bırakmak büyük bir haksızlıktır. İşveren bütün enflasyon farkını sattığı ürünlere yansıtmaktadır. Onlar bunu yansıtırken, asgari ücretliyi bundan mahrum etmek büyük haksızlık ve adaletsizlik olacaktır. Bunun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı. Kaçtır fark, yüzde 30. O zaman 22 bin 100 lira yeni asgari ücret olarak açıklanmalıdır."

"YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, yeni anayasayla ilgili soru üzerine BBP'nin, kurulduğundan beri yeni anayasa savunuculuğu yaptığını, Türkiye'nin, darbecilerin yaptığı 1982 Anayasası'ndan tamamen kurtulması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Destici, bunun için tüm anayasa değişikliklerine BBP'nin hep destek verdiğini belirterek, "Biz ilkesel olarak net, amasız, fakatsız, lakinsiz yeni anayasa çalışmalarını destekliyoruz, içindeyiz ve destek vereceğiz ve hazırlığımız da mevcuttur. Dolayısıyla biz yeni anayasadan yanayız." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretinde yeni anayasa konusunu konuştuklarını dile getiren Destici, "Bizim arzumuz, bütün siyasi partilerin kendi çalışmalarını önce kamuoyuna açıklamalarını daha sonra da oluşturulacak bir komisyona sunmalarını ve ortak kurulacak bir komisyonun bu çalışmalarını süratle başlatmasını istiyoruz." diye konuştu.

"KENDİ TASLAĞINIZI KOYUN ORTAYA"

Anayasada kimin ne isteyip ne istemediğini milletin görmesi, herkesin de net olması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki siyasi parti ve bu partilere gönül veren Türk milletinin kahir ekseriyetinin ortak bir noktada buluşabileceğine yüzde yüz inanıyorum. Onun için herkes söylesin. Samimi bulmadıklarını ifade ediyor bazı partilerimiz, iktidarın, hükümetin bu konudaki girişimlerini, mevcut anayasayı uygulamadıklarını, kendileri için bir anayasa istediklerini söylüyorlar. Bir şey söylemiyorum, düşüncelerine saygılıyım. Biz de farklı düşünüyoruz. Ama bunların hiçbirisi yeni anayasa değişikliğine 'hayır' demeleri ya da uzak durmaları için bir sebep değil. Kendi taslağınızı koyun ortaya. Bir şey koymuyorsanız deyin ki 'Biz anayasayı savunuyoruz, biz bundan memnunuz', millet onu da bilsin. Kim mevcut anayasanın yanında, kim anayasanın değişmesini istiyor, kim mevcut anayasanın karşısında. Önümüzde seçimsiz bir 3 yıl gözüküyor. Dolayısıyla bu süre içinde Türkiye yeni sivil, demokratik bir anayasa yapabilmeli ve bu da elbette ki meclis eliyle olmalı. Ama bize göre mecliste 400 sayısını geçse bile mutlaka referanduma, halkın onayına götürülmeli ve halk tarafından onaylanmalıdır."

"BUNUN TİCARETİNİ YAPANLAR DA ARAŞTIRILMALI"

Sokak hayvanlarıyla ilgili soru üzerine de "Saldırgan sokak köpekleri ciddi bir problem haline gelmiştir. İnsanların, çocukların, kadınların, yaşlıların hayatlarını, yaşamlarını tehdit etmektedir." diyen Destici çözüm önerilerinde bulundu. Sokaklardaki başıboş, sahipsiz köpekler toplanmalı, barınaklara alınmalı, hasta olanlar tedavi edilmeli, tedavisi mümkün olmayanlar ya da kuduz gibi bulaşıcı hastalık ihtimali olanlar uyutulmalıdır." dedi.

Çocukların okula, yaşlıların sabah namazına korkudan gidemediğini belirten Destici, köpeklerin kasıtlı olarak çoğaltılıp ticaretinin yapıldığını söyledi. Mama fabrikalarının da çoğaldığını aktaran Destici, "Geçtiğimiz yıl mama ithalatına 35 milyar ödemişiz, deniyor. Bu çok büyük rakam. Acaba çocuk maması için bu kadar ödedik mi bilmiyorum. Dolayısıyla buraların da araştırılması, kısırlaştırma, uyutma yapılırken diğer taraftan bu işi kasıtlı çoğaltanlar, bunun ticaretini yapanlar da araştırılmalı ve meclise gelecek yasaya bunların önlenmesiyle ilgili maddelerin konulması gerekmektedir." ifadesini kullandı.