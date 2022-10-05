Bayrampaşa'da park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu Güncel Haberler İstanbul Bayrampaşa'da, park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu. İstanbul Bayrampaşa'da, park halindeki kamyonun içinde bir kişi ölü bulundu. Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta, park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonda, C.Ç. isimli erkeğin hareketsiz halde olduğunu fark edenler, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin, C.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kamyonun içinde ve çevresinde çalışma yaptı. C.Ç'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Bayrampaşa Güncel Haberler

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