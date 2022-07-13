Bayındır'da hayvan bakımevinde toplu köpek katliamı iddiası

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, hayvan bakımevine rehabilitasyon için alınan 250 köpeğin, ilaçla öldürüldüğü öne sürüldü. Hayvanseverlerin şikayetiyle köpeklerin öldürüldüğü bölgede inceleme yapılırken; bazı belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nda görevli Avukat Ayşe Aydın, bölgeye gittiklerinde burada 15'e yakın can dostunu ölü bulduklarını belirterek, "Gerekli tüm deliller toplansın. Sorumlular cezalandırılsın" dedi. Nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını söyleyen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız" dedi.

Bayındır Belediyesi Hayvan Bakımevinde görevli bir personel, geçen pazar günü, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nu arayarak, 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu'na aykırı olarak birçok sokak köpeğinin ilaç enjekte edilerek öldürüldüğü ihbarında bulundu. Özellikle büyük ve iri hayvanların çok yemek yemeleri, zayıf ve hastalıklı olanlara ise tedavilerinin masraflı olması nedeniyle bu işlemin uygulandığını öne sürdü. Personel, ihbarında bu hayvanların ölülerinin Turan Mahallesi'ndeki bir araziye usule aykırı şekilde atıldığını söyledi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise, nekropsi için 1 köpeğin incelemeye alındığını belirterek, "Savcılığın soruşturması sürüyor. Nekropsi sonucu çıkınca detaylı açıklama yapacağız. Yalanlarla, iftiralarla uğraşmak istemiyoruz" dedi.