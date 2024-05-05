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Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düştüğü Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı. Dağlık alanlar ve köyler beyaza büründü. Tatilciler karın keyfini çıkardı.

Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Dağlık alanlar ve yüksek kesimler mayıs ayında beyaza büründü.

Merkeze bağlı Taht köyüne yolcu götüren taksici Yakup Bayram, AA muhabirine, kara hazırlıksız yakalandığını belirterek, "Yazlık lastiklerimizi taktırdığımız için biraz korktuk. Ama sadece dağlarda kar var. Köylere gidip gelince yollarda şu anda bir sıkıntı olmadığını gördük. " dedi.

Bayram, ağaçların çiçek açtığını, doğanın yeşerdiğini ifade ederek, kar dolayısıyla şaşırdıklarını dile söyledi.

Gümüşhane

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'nda gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Hafta sonunu Silve Yaylası'nda geçirmek isteyen aileler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

Ersin Özcan, AA muhabirine, hafta sonu tatili için Trabzon'dan memleketleri Gümüşhane'ye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece yağış vardı. Sabah uyandığımızda yaylanın karla kaplandığını gördük. Çok şaşırdık, bizim için büyük sürpriz oldu. Kar yağışını fırsat bildik ve kızım Zeynep ile kar topu oynadık. Kışın doyamadığımız karın keyfini aracımızla karda gezerek çıkardık."

Ordu

Ordu'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi sonrası Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na kar yağdı.

Kar yağışıyla yayla beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA / Güncel

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