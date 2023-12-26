Batman Sason'da Tarım ve Kırsal Kalkınma Toplantısı Yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla toplantı yapıldı.

Sason Kaymakamı Murat Mete'nin başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ofis uzmanı Mahmut Dursun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Batman destek hizmetleri görevlisi Davut Kaçmaz ve ilçedeki kurum yöneticileri katıldı

Toplantıda, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyebilecek hayvancılık, işleme ve pazarlama, bitkisel üretim, arıcılık, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji, zanaatkarlık, katma değerli ürünler, makina parkları gibi konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca ilçede tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemek için görüşler sunuldu, hazırlanacak projelerde fikir birliğine varıldı.

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