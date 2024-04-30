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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobil devrildi, sürücü yaralandı

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Hasankeyf-Batman kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.Ö.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Hasankeyf- Batman kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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