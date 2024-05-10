Üye Girişi
Haberler

Batman Havalimanı'nda Nisan Ayında 57 Bin 240 Yolcuya Hizmet Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Havalimanı'nda nisan ayında 57 bin 240 yolcuya hizmet verildi. İç hat yolcu trafiği 57 bin 240 olarak gerçekleşti. İniş kalkış yapan uçak trafiği 323'e, yük trafiği ise 619 tona ulaştı. Bu yılın ilk dört ayında Batman Havalimanı'ndan toplamda 209 bin 238 yolcu hizmet aldı.

Batman Havalimanı'nda geçen ay 57 bin 240 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın nisan ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında nisan ayında iç hat yolcu trafiği 57 bin 240 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 323'ye, yük trafiği ise 619 tona ulaştı.

Bu yılın ilk dört ayında Batman Havalimanı'ndan 209 bin 238 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 1310, taşınan yük ise 2 bin 239 ton oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Havalimanı Nisan Ay Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title