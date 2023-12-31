Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Saklı İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri, 'Şehitlerimizi Tanıyalım' etkinliği kapsamında terör saldırılarında hayatını kaybeden sivil şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte kabir ziyaretinde dua okudu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri "Şehitlerimizi Tanıyalım" etkinliği kapsamında şehit mezarlarını ziyaret etti.
Saklı İlkokul ve Ortaokulunda okuyan öğrenciler, Saklı köyünde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivil şehitlerin kabrini ziyaret etti.
Öğrenciler öğretmenleri ile katıldığı kabir ziyaretinde hayatını kaybedenler için dua okudu.