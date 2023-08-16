Batman'da Minibüs Kazası: 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Batman'da garajdan geri manevra yaparak çıkartılan minibüsün altında kalan 1 yaşındaki Dildar Dündar hayatını kaybetti. Minibüsün arkasında bulunan çocuğu fark etmeyen sürücü, çarpmanın ardından çocuğu aracın altından çıkaran yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahale sonucunda çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da garajdan geri manevra yaparak çıkartılan minibüsün altında kalan 1 yaşındaki Dildar Dündar hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Seyitler Mahallesi 3008 Sokak'taki evlerinin garajından plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsü çıkarmak isteyen sürücü, aracın arkasındaki Dildar Dündar'ı fark etmeyerek çarptı. Aracın altında kalan çocuğu fark eden yakınları minibüsü durdurarak çocuğu aracın altından çıkardı. Çıkarılan Dündar, aynı araçla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN