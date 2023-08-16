Batman'da Minibüs Kazası: 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman'da garajdan geri manevra yaparak çıkartılan minibüsün altında kalan 1 yaşındaki Dildar Dündar hayatını kaybetti. Minibüsün arkasında bulunan çocuğu fark etmeyen sürücü, çarpmanın ardından çocuğu aracın altından çıkaran yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahale sonucunda çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.