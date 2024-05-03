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Makas ne zaman icad edilmiştir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 3 Mayıs 2024 Cuma!

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Survivor 2024'te bugün oynanan Bil Bakalım oyununda ilginç bir soru merak uyandırdı: Makas ne zaman icad edilmiştir? Bu sorunun yanıtı hem yarışmacıları hem de izleyicileri düşündürdü. Makas ne zaman icad edilmiştir? hakkında bilgi araştırılıyor.

Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümde Makas ne zaman icad edilmiştir? sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Makas ne zaman icad edilmiştir?

MAKAS NE ZAMAN İCAD EDİLMİŞTİR?

İlk makas benzeri yaylı araçlar muhtemelen Bronz Çağı'na dayanır. C şekilli yaylara bağlı kesiciler bulunduğu makaslar ise M.S. 1500 yılında Mısır'da sanat eserlerinden silüetleri kesip çıkarmak için kullanıldı.

Makasbirbirine bakan yüzeyleri sertleştirilmiş çelikten yapılmış kesici el aleti. Makaslar çeşitli nesnelerin kesiminde kullanılırlar. Örnek olarak: kağıt, metal levha, kumaş, ip, kablo, saç, yiyecek gibi.

Çocukların kullandığı makasların uçları köreltilerek kullanan kişiye zarar vermesi engellenmiştir. Bunun yanında terzi makaslarının bir ucu özellikle sivrilterek kumaştaki dikişleri sökmek gibi kullanım alanları için özelleştirilmiştir.

İlk makas benzeri alet örneklerine Bronz Çağı'nda rastlanır. Makaslar daha sonra üretim tekniklerindeki iyileşmelere paralel olarak paslanmaz çelik gibi daha dayanıklı malzemelerden yapılmaya başlamıştır. Leonardo da Vinci'de makasla ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Modern makasın babası olarak ise Robert Hinchliffe'yi kabul edebiliriz. 1761'de, da Vinci'nin ölümünden 200 yıldan fazla bir süre sonra, çeliği üretmek ve seri üretmek için ilk kullanan oydu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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