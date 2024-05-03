Aston Villa elendi mi? Aston Villa UEFA Konferans Liginden elendi mi?
Aston Villa-Olympiakos maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkmak için mücadele edecek iki köklü ekibin maçı sonrası Aston Villa elendi mi ve Aston Villa UEFA Konferans Liginden elendi mi gibi konular araşırıldı. Peki, Aston Villa elendi mi?
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçlarında heyecan başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, Aston Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan) karşılaştı. Peki, Aston Villa UEFA Konferans Liginden elendi mi?
ASTON VİLLA UEFA KONFERANS LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?
Aston Villa-Olympiakos karşılaşması, 2 Mayıs Perşembe günü saat 22:0'da başladı.
Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlandı.
Maç sonucu. Aston Villa 2-4 Olympiakos
Turu geçen taraf 2. maç sonucunda belli olacak.
Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.