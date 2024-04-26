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Batı Afrika Ülkelerinde Sıtma Aşısı Uygulaması Başlatıldı

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Batı Afrika ülkeleri Benin, Liberya ve Sierra Leone'de sıtma aşısı uygulaması başlatıldı. Aşılar, çocukların sıtma hastalığına karşı korunmasını amaçlamaktadır. Bu adım, sıtma ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Batı Afrika ülkelerinden Benin, Liberya ve Sierra Leone'de sıtma aşısı uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, sıtmayla mücadele kapsamında Benin'e 215 bin 900 doz, Liberya'ya 112 bin doz ve Sierra Leone'ye 550 bin doz sıtma aşısı teslim edildiği belirtildi.

Bu aşıların 5 aylık ve üzeri yaştaki çocuklara yapılacağı, aşı uygulamasının Afrika'da yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kıtadaki birçok ülkenin 2025'te sıtma aşısını uygulamayı planlandığı bilgisi verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Benin Sağlık Bakanı Benjamin Hounkpatin, sıtma aşısı kampanyası programının bu hastalıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sıtma aşılarının güvenli ve etkili olduğunu ifade eden Hounkpatin, aşıların, çocukların bu ciddi ve ölümcül hastalığa karşı korunmasına katkıda bulunduğu konusunda güvence verdi.

DSÖ tarafından onaylanan sıtma aşılarını bazı Afrika ülkeleri uygularken, bazıları buna sıcak bakmıyordu.

Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Her 2 dakikada bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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