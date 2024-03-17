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Baskil Kaymakamı Kundakçı, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü için mesaj yayımladı

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Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kundakçı, mesajında Çanakkale Zaferi'nin milletin iradesi, inancı, azmi ve bağımsızlık mücadelesi olduğunu vurgulayarak, şehitleri rahmetle anarken gazileri de minnetle yad etti.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin milletin iradesi, inancı, azmi, bağımsızlık mücadelesi ve fedakarlığının göstergesi olmakla birlikte, asla esaret altına alınamayacağının ilanı ve tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığını kaydeden Kundakçı, "Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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