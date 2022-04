Başkan Gürkan'dan Emniyet Müdürüne ziyaret

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e yapmış olduğu ziyaret esnasında Polis Haftasını kutlayıp, şeref defterini imzaladı.

MALATYA ASAYİŞ ANLAMINDA HUZUR KENTİDİR

Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Gürkan, "Emniyet Müdürümüzün şahsında bütün Polis kardeşlerimizin kuruluş yıldönümlerini kutluyorum. Nice 177. Yıllarda birlikte olmak dileğiyle. Polis toplumun asayişinin, güvenliğinin, malının ve namusunun bekçisidir. Türk Polisi geçmiş olan bu 177 yılda çok önemli görevler ifa etmiştir. Vatandaşın can, mal emniyeti açısından ve sükûnetin sağlanması anlamında önemli görevler üstlenmiştir. Malatya Polis teşkilatımızın da Emniyet Müdürümüzün şahsında Malatya'daki asayişin daim olması, huzurun ve güvenliğin daim olması noktasında gece gündüz demeden 24 saat yoğun bir çalışma içerisindeler. Esasında herkesin vicdanı kendi polisi olması gerekir ama vicdansızlarında bir caydırıcı güce ihtiyacı vardır. Toplumun vicdanı da polistir. Emniyet Müdürümüz ve Polis Teşkilatımızla Malatya'nın asayişi ve huzurunun daim olması noktasında hem de Polis Teşkilatımız ile Belediye olarak birçok noktada paydaş olarak güzel hizmetler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yine Polisimizle birlikte Özel Harekât Merkezinin yapılmasında Büyükşehir Belediyesi olarak gerek poligonların yapılması gerek saha düzenlemesi ve altyapı çalışmaları ve gerekse de bundan sonraki süreçte Polislerimize yakışır bir Polis Evi'nin yapılması noktasında yine Emniyet Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Polis Teşkilatımızın 177. Yıl dönümünü bir kez daha kutluyor Emniyet Müdürümüzün şahsında bütün Polislerimize sağlık, huzur, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan Polislerimize ise Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

MALATYA HALKI HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE OLSUN

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan her zaman yanımızda olmuştur. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatya Emniyeti ve Polis Teşkilatı olarak her zaman desteklerini yanımızda hissettik. Sayın Başkanımıza hem bu ziyaretlerinden dolayı hem de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 177. Kuruluş yıldönümünde şehitlerimize ve ahirete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Hayatta olan gazilerimize ve şehit ailelerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi her konuda bizlere destek olmuştur ve olmaya devam ediyor. Bütün belediye personellerine Sayın Başkanımızın nezdinde teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız bizi ziyaret ederek bize onur verdi. Teşkilatımız 177 yıldır Belediyeler ile birlikte halkın mal, namus ve ırzını koruma ve kollama görevini yerine getirmektedir. Büyükşehir Belediyemizin zabıta hizmetleriyle ahenk içerisinde çalışmaktayız" dedi.

