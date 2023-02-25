Başkan Çebi: Yaralarımızı dayanışma ile saracağız

Küçükçekmece Belediyesi ilçeye gelen depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yaralarımızı dayanışma ile saracağımıza olan inancım sonsuz. Acıları paylaşarak azaltmaya devam edeceğiz" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin bölgede yaptığı yardım çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Kemal Çebi, depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, acılarını paylaştı. Çebi, "Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremlerde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tarifi olmayan bir acı ve yıkım içindeyiz. Bu süreçte aklımız ve kalbimiz deprem bölgesinde. diye konuştu.

64 TIR MALZEME, OYUNCAK VE ÇADIR YARDIMI YAPILDI

Afetin ilk gününden itibaren Küçükçekmece Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına katılan binlerce gönüllü ilçede büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi otoparkında toplanan yardımlar, vatandaşların desteğiyle kolilenerek tırlara yüklendi. Kampanya kapsamında toplanan ve içerisinde battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, tüplü soba, toplu kuru gıda, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması, kullanılmamış kışlık giyim malzemesi, nevresim takımı, kadın pedi, yastık, temiz bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, çorap, cep telefonu ve şarj aleti gibi malzemelerin yer aldığı 64 TIR yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Ayrıca 8 sahra çadırı, 58 çadır ve 3650 adet çocuk oyuncağı da deprem bölgelerine gönderildi.

AŞEVİ GÜNLÜK 5 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK HİZMETİ VERİYOR

Küçükçekmece Belediyesi, Hatay Samandağ'da kurduğu Mobil Aşevi'yle depremzedelere günlük 5 bin kişilik olmak üzere sıcak yemek ve içecek ikramında bulunuyor. Belediye ekipleri ayrıca, depremden etkilenen çocuklara yönelik Samandağ'da Oyun Sokağı'nı hayata geçirdi. Çocuklar, Oyun Sokağı'nda keyifle vakit geçirerek, oynadıkları oyunlarla yaşama yeniden motive olmaya çalışıyor.

ULAŞIM, YEMEK, KONAKLAMA VE PSİKOTERAPİ HİZMETİ

Afet bölgesinden ilçeye gelen 37 vatandaşı, kentteki otellere yerleştiren Küçükçekmece Belediyesi, kente gelen vatandaşlara, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kıyafet ve hijyen ürünleri desteğinde bulunuyor. Deprem bölgesinden gelen kişilere, Saha Çözüm ekibi eşliğinde kent içinde ulaşım imkanı da sunuluyor. Aşevi, vatandaşların yerleştirildiği adreslere, günde iki öğün sıcak yemek gönderiyor. Depremden etkilenen vatandaşlara, talep etmeleri durumunda Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren Aile Danışma Merkezleri'nde psikoterapi hizmeti de ücretsiz veriliyor.

GEZİCİ KÜTÜPHANE DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARI AĞIRLIYOR

İçerisinde binlerce kitapla hizmet veren Gezici Kütüphane de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında depremden etkilenen çocukları ağırlıyor. Çocuklar, Gezici Kütüphane'de kitap okuyarak, keyifle vakit geçiriyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçede aileleriyle misafir edilen 83 çocuğun hayata adaptasyonunu sağlamak ve afetin izlerini silmek için aktiviteler hazırladı. Bu kapsamda ilçedeki Kuşlu kütüphane ve Müzik Akademisi'nde de çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.