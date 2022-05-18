BAŞAKŞEHİR'DE, KAYGANLAŞAN YOLDA TIR FABRİKA BAHÇESİNE DEVRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞAKŞEHİR'DE, KAYGANLAŞAN YOLDA TIR FABRİKA BAHÇESİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL,(DHA) - Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5.Cadd'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, fabrika bahçesine devrildi. Sürücü kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkarak kurtuldu. Kazada bir minibüs de zara gördü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Fabrika, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title