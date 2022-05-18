BAŞAKŞEHİR'DE, KAYGANLAŞAN YOLDA TIR FABRİKA BAHÇESİNE DEVRİLDİ - Haberler

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL,(DHA) - Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5.Cadd'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, fabrika bahçesine devrildi. Sürücü kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkarak kurtuldu. Kazada bir minibüs de zara gördü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel