Başakşehir'de boğulan kardeşlerin otopsi işlemleri devam ediyor

Başakşehir'de girdikleri gölette boğularak hayatını kaybeden 2 kardeşin otopsi işlemleri devam ediyor.

Kayabaşı Mahallesi 24. Bölgesi'nde dün boş arazideki gölete giren ve boğularak hayatını kaybeden Mısır uyruklu kardeşler F.A. (7) ve B.A'nın (10) otopsi işlemleri devam ederken, çocukların aileleri ile yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişleri sürüyor.

Ailenin komşusu olan Mehmet Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukların yapay gölete serinlemek amacıyla girdiğini belirterek, "Küçüğü boğulunca büyüğü de giriyor. Çırpınmaya başlıyorlar. Dibi bataklık olduğu için rahmetli oluyorlar. Biraz derin bir noktası vardı. Orada ikisi birbirine sarılarak rahmetli oluyorlar." dedi.

Gölette hayvanlar su içtiği için çocukları oraya sokmadıklarını anlatan Aydın, "Nasıl oldu anlamıyoruz. Çocukları göndermiyorduk. Kendi güvenlik önlemimizi kendimiz alıyorduk. Küçük giriyor, büyük de onu kurtarmak için giriyor. Babaları da 2 sene önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Yani biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Anne kurtarmak için suya atlıyor. Biz de elbiselerini getirdik." ifadelerini kullandı.

Olay

Kayabaşı Mahallesi 24. Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu 3 çocuk eğlenmek için etrafı çevrili gölete girmişti.

Çocukların bağırmasıyla çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile İBB Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları sevk edilmişti.

Ekipler gölette 7 yaşındaki F.A. ve 10 yaşındaki B.A'nın cansız bedenine ulaşırken, bir çocuk ise hastaneye götürülmüştü.