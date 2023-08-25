Bartın'da Yaylalarda Tilki ve Karacalar Kayıt Altına Alındı

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bin 400 rakımdaki yaylalara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde tilki ve karacalar kayıt altına alındı. Bölgedeki endemik türlerin varlığı ve yabani hayvan popülasyonunun belirlenmesi amaçlanıyor.

BARTIN Orman İşletme Müdürlüğü'nce bin 400 rakımdaki yaylalara yerleştirilen fotokapanlar ile tilki ve karacalar, kayıt altına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve orman işçilerin desteği ile Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki bin 400 rakımdaki Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarına, 1 ay önce 5 adet fotokapan yerleştirildi. Bölgede endemik türlerin varlığı ile yabani hayvan popülasyonunun belirlenmesi amaçlandı. Kurulan fotokapanlar ile bölgedeki tilki ve karacalar, görüntülenmeye başlandı.