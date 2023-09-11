Bartın'da Definecilere Operasyon: 5 Şüpheli Yakalandı

Bartın İl Jandarma KOM şube müdürlüğü ekiplerinin ısrarlı takip neticesinde Ulus İlçesi Yeniköy'ünde definecilere operasyon yapıldı.

Suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; Ulus ilçesi Yeniköy'ünde Kültür varlıkları koruma kanununa muhalefet olayı ile ilgili yapılan suçüstü baskınında; aynı köyden 1 toplam 5 şüpheli şahıs yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı matkap, 1 adet delici matkap, 1 adet el dedektörü ve muhtelif kazı malzemeleri tespit edilerek el konuldu. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - BARTIN