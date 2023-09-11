Bartın'da Definecilere Operasyon: 5 Şüpheli Yakalandı
Bartın İl Jandarma KOM şube müdürlüğü ekipleri, Ulus İlçesi Yeniköy'ünde definecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Bartın İl Jandarma KOM şube müdürlüğü ekiplerinin ısrarlı takip neticesinde Ulus İlçesi Yeniköy'ünde definecilere operasyon yapıldı.
Suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; Ulus ilçesi Yeniköy'ünde Kültür varlıkları koruma kanununa muhalefet olayı ile ilgili yapılan suçüstü baskınında; aynı köyden 1 toplam 5 şüpheli şahıs yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı matkap, 1 adet delici matkap, 1 adet el dedektörü ve muhtelif kazı malzemeleri tespit edilerek el konuldu. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - BARTIN