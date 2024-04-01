Muhammet Rıza Yalçınkaya, MHP adayını geride bırakarak seçimi önde tamamladı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 98,94 )
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 98,94 )
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