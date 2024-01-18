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Balıkesir'de Sosyal Medya İftira Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Balıkesir'de sosyal medyadan kişileri hedef göstererek hakaret, iftira ve hukuka aykırı yayınlar yaptığı iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Balıkesir'de sosyal medyadan kişileri hedef göstererek hakaret, iftira ve hukuka aykırı yayınlar yaptığı iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Sosyal medyadan bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na" aykırı yayınlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan K.Y, L.Ö, H.A. ve L.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.M. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden L.Ö. ve H.A. ise serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan bazı kişileri hedef göstererek hakaret, iftira, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na" aykırı yayınlar yaptığı tespit edilen K.Y, L.Ö, H.A. ve L.M. hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Tutuklama Adliye Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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