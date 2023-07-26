Bakan Uraloğlu: Deprem bölgesinde sıkıntıları gidermede önemli bir aşamaya geldik (4)

'GÜZELDERE TÜNELİNİN IŞIK GÖRME TÖRENİNE KATILDI'Ulaştırma ve Altlapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'deki programının ardından Van-Başkale Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nde, yapımı devam eden 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin...

'GÜZELDERE TÜNELİNİN IŞIK GÖRME TÖRENİNE KATILDI'

Ulaştırma ve Altlapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'deki programının ardından Van- Başkale Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nde, yapımı devam eden 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin ışık görme törenine katıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için 2015'te yapımına başlanan Güzeldere Tüneli'nin ilk tüpünde ışık görünürken, bu tünelin ulaşım süresini 25 dakika kısaltacağı belirtildi.

Törene, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve kurum amirleri katıldı.

Behçet DALMAZ- Harun AKSU/ VAN, -