Bakan Özer: Uluslararası MTAL sayısı 10'a yükseltildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin (MTAL) sayısının, yeni açılan 3 okulla birlikte 10'a yükseltildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, meslek liselerinin yapılan dönüşümden sonra dünya ülkelerine örnek gösterildiğini belirterek, "28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasıyla öğrencilerin kapısından geçmediği ve kapanma eşiğine gelen meslek liseleri, gerçekleştirdiğimiz paradigma değişiminden sonra ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmesinin ötesine geçerek dünya ülkelerine örnek gösterilmeye başlandı. İşte bu bağlamda Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerini uluslararası alana taşımak amacıyla 6 ilimizde açtığımız 7 uluslararası mesleki ve teknik Anadolu lisesiyle birlikte yeni açacağımız 3 liseyle bu sayı 10'a ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.