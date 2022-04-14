Sağlık Bakanı Koca, Sakarya Valisi Kaldırım'ı ziyaret etti
AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın karşılanması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini çiçekle karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Valilik özel defterini imzalaması Fotoğraf çekimi SAKARY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Çetin Oktay...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın karşılanması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini çiçekle karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Valilik özel defterini imzalaması
Fotoğraf çekimi SAKARY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.