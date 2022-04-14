Sağlık Bakanı Koca, Sakarya Valisi Kaldırım'ı ziyaret etti - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca, Sakarya Valisi Kaldırım'ı ziyaret etti

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın karşılanması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini çiçekle karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Valilik özel defterini imzalaması Fotoğraf çekimi SAKARY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Çetin Oktay...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın karşılanması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini çiçekle karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Valilik özel defterini imzalaması

Fotoğraf çekimi SAKARY - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, Sakarya Valisi Kaldırım'ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Sakarya Valisi Kaldırım'ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Sakarya Valisi Kaldırım'ı ziyaret etti

AA / Emre Ayvaz - Güncel

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