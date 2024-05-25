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Bakan Göktaş, 24 sene sonra Brüksel'deki aile dükkanında yeniden kasaya geçti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brüksel'de Türk mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Lise ve üniversite dönemlerinde çalıştığı aile marketinde 24 sene sonra yeniden kasaya geçti. Göktaş, vatandaşlarla sohbet ederek, görüşerek siyaseti burada öğrendiğini belirtti. Brüksel'deki Türk toplumu ile gönül bağının her zaman devam ettiğini vurguladı.

- Bakan Göktaş, 24 sene sonra Brüksel'deki aile dükkanında yeniden kasaya geçti

BRÜKSEL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brüksel'de ziyaret ettiği Türk mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı, lise ve üniversite dönemlerinde çalıştığı aile marketinde 24 sene sonra yeniden kasaya geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Belçika'ya Türk göçünün 60. Yılı" çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere geldiği başkent Brüksel'de Schaerbeek ilçesinde Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahallede vatandaşları ziyaret etti. Türklere ait işletmelere uğrayan Göktaş'a vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ailesine ait markete de giden Bakan Göktaş, burada yeniden kasaya geçti. Göktaş kasa başında gazetecilere yaptığı açıklamada, liseye gittiği dönemde ailesinin bu marketi devraldığını belirterek, "1998 yıllarıydı, annem kardeşime hamileydi. Hafta sonu olduğunda burada çalışıyor, aileme destek oluyordum" dedi. 24 sene sonra tekrar kasaya geçmenin kendisini duygulandırdığını, geçmişe götürdüğünü anlatan Bakan Göktaş, "Vatandaşlarla sohbet ederek, görüşerek, onları dinleyerek bir bakıma siyaseti burada öğrendim. Üniversiteyi bitirene kadar da cumartesi ve pazar burada çalışmaya devam ettim. Burası benim için çok kıymetli, buralara gelmemde önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

"Sizlerin bir kızı, kardeşi olarak her zaman gönlüm sizlerle olacak"

Mahallede bulunan Fatih Camisi'nin lokalinde vatandaşlarla buluşan Göktaş, burada yaptığı konuşmada doğup büyüdüğü kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Göktaş, Brüksel'deki Türk toplumu ile gönül bağının her zaman devam ettiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlerin bir kızı, kardeşi olarak her zaman gönlüm sizlerle olacak" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Belçika'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek çıktığını hatırlatan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da selamını getirdiğini belirtti.

Bakan Göktaş'a Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ve Başkonsolos Umut Deniz de eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Brüksel Güncel Haberler

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