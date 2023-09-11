Bakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile görüştü

Bakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile görüştüKAZAKİSTAN, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Kazakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.