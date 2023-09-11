Bakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile görüştü
Bakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile görüştüKAZAKİSTAN, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Kazakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu ile görüştü
KAZAKİSTAN, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Kazakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel