Bakan Ersoy, Malatya'da Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

MALATYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesi Malatya'da koordinasyon toplantısına katılarak son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile koordinasyon toplantısı düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Mülkiye Başmüfettişi Cüneyt Orhan Toprak ile ilçe belediye başkanları, resmi kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.

Toplantıda deprem sonrası Malatya'da sürdürülen çalışmalarda son durum hakkında Bakan Ersoy'a bilgiler verilirken, toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.