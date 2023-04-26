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BAKAN DÖNMEZ, ESKİŞEHİR'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan milletvekili adayı olduğu Eskişehir'de seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan milletvekili adayı olduğu Eskişehir'de seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'den birinci sırada milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek personelle sohbet eden Bakan Dönmez, atölyelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sakarya Caddesi'ne geçen Bakan Dönmez, esnafları gezerek taleplerini dinledi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni de ziyaret eden Bakan Dönmez, kooperatif başkanı Suat Er ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Eskişehir Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milletvekili Fatih Dönmez Eskişehir Güncel Haberler

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