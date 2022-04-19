Bakan Çavuşoğlu: Ekonominin merkezi Asya'ya doğru kayıyor (2)

'TÜKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN CUMHUR İTTİFAKININ GÜÇLÜ OLMASI GEREKİR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uşak programı kapsamında AK Parti Uşak Teşkilatının düzenlediği 'Gönülden gönüle iftar buluşmasına' katıldı. Türkiye'nin güçlü olması için Cumhur İttifakının güçlü olması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye sevdasıyla Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek, tehditlerle baş etmek ve Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için kurulan Cumhur İttifakı ne kadar güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti o kadar güçlü olur. Bizim tek sevdamız var milletimize hizmet etmektir" dedi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, -