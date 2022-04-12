Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor - Haberler

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Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah başlayan kum fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah başlayan kum fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gittikçe şiddetini artıran kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta görüş mesafesinin düşmesi, trafik sorunlarını da beraberinde getirdi.

Sabah mesai saatlerinde işe gitmek için yola çıkan birçok kişinin trafikte mahsur kaldığı ifade edildi.

Yoğun kum fırtınası nedeniyle onlarca astım hastasının da boğulma riski geçirerek, hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Irak Meteoroloji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kum fırtınasının hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

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