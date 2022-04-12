Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor
AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah başlayan kum fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah başlayan kum fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Gittikçe şiddetini artıran kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta görüş mesafesinin düşmesi, trafik sorunlarını da beraberinde getirdi.
Sabah mesai saatlerinde işe gitmek için yola çıkan birçok kişinin trafikte mahsur kaldığı ifade edildi.
Yoğun kum fırtınası nedeniyle onlarca astım hastasının da boğulma riski geçirerek, hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Irak Meteoroloji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kum fırtınasının hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.
AA / Haydar Karaalp - Güncel