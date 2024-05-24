Bağcılar'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Bağcılar'da, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Yenigün Mahallesi 648. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu grupta bulunan 1 kişi yaralandı, çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevrede 40 kovan buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerin, silahlarla ateş açıp kaçmaları ve çevredekilerin panikle kaçışması yer aldı.