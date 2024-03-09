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Bağcılar'da iş yeri çalışanlarını gasp eden şüpheliler Şişli'de yakalandı

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Bağcılar'da bir iş yerine silah zoruyla girip çalışanlardan 10 bin lira gasp eden 2 şüpheli, Şişli'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira ele geçirildi. Hasan Ali D'nin daha önce 6 suç kaydı olduğu belirlendi.

Bağcılar'da iş yeri çalışanlarını silahla gasbettikten sonra kaçan 2 şüpheli Şişli'de yakalandı.

Bağcılar'da, 5 Mart akşamı bir iş yerine 2 kişinin girmesi ve çalışanlardan silah zoruyla 10 bin lira alıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüyü inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Adresleri de belirlenen şüpheliler Hasan Ali D. ve Eyüp A, 6 Mart'ta Şişli'de saklandıkları evde yakalandı. Evdeki aramada ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira ele geçirildi.

Hasan Ali D'nin 6 suç kaydı ve "silahla tehdit" suçundan aranması olduğu saptandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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