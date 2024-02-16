Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 173 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve uyuşturucu kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Jandarma ekiplerince Koşu Mahallesi'nde 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y. (28) gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 173 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.