- Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor

BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü Azerbaycan'da da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının da katıldığı tören, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı'nın şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Bağcı, şehitlik özel defterini imzaladı. Bağcı, yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin 100'üncü yıl dönümünde, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde, bu topraklarda ortak tarihimize altın harflerle yazılan kahramanlığınızı ve aziz hatıralarınızı yad etmek üzere manevi huzurlarınızda bulunmaktan onur duyuyoruz. Kardeş Azerbaycan halkının Milli Mücadele yıllarımızda göstermiş olduğu dayanışma ve vermiş olduğu 'kardeş yardımı' desteği ile sizlerin Azerbaycan'ın işgaline karşı vermiş olduğumuz kahramanca mücadele ülkelerimiz ve halklarımız arasında sarsılmaz bir kardeşlik mayası olmuştur" dedi.

"Türk milleti, 100 yıl içerisinde pek çok badire atlatarak demokrasisini güçlendirmiştir"

Bağcı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zafere ulaşan Türk milleti, geçtiğimiz 100 yıl içerisinde pek çok badireler atlatarak demokrasisini güçlendirmiş, siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere pek çok alanda tarihi başarılara imza atmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1 trilyon doları aşan gayrisafi milli hasılası ile G20 ülkeleri içerisinde yer almakta ve NATO içerisinde en büyük 2'nci askeri güce sahiptir. 267 diplomatik misyonu ile dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5'inci ülkedir. Ayrıca GSMH'ye göre küresel düzeyde en fazla insana yardım yapan, merhametin ve insanlığın vicdanının sesi bir ülkedir."

"Türkiye mazlumların tek umudu olmuştur"

Kuruluşunun 100'üncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücünün ve itibarının yükseldiğini belirten Bağcı, "Türkiye mazlumların tek umudu olmuştur. Bugün Türkiye savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkararak kendi uydusunu, İHA'sını, SİHA'sını, tankını, topunu, savaş gemisini, savaş uçağını, helikopterini ve elektrikli otomobilini yapabilen bir sanayi ülkesidir. Aktif diplomasi ve politikalarımızla küresel ve bölgesel huzur, istikrar ve barışa katkı için çalışmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi el ele ve omuz omuza vererek her alanda daha da ilerilere taşıyacağız" diye konuştu.

"Biliniz ki, emanetiniz emin ellerdedir"

Bağcı, "Aziz şehitlerimiz, köklü tarihimizden bizlere intikal eden miras ve Azerbaycan'ın dört bir köşesinde fedakar mücadelenizden aldığımız ilhamla, 15 Haziran 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine erişmiştir" diyerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sevincini sevincimiz, kederini kederimiz' olarak ifade ettiği ilişkilerimizi 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, 'Bir Millet İki Devlet' şiarıyla daha da geliştireceğimize şüphe yoktur. Biliniz ki, emanetiniz emin ellerdedir" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Türk'ün yüzyılı olacaktır"

2023'ün Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğunu vurgulayan Bağcı, "Türkiye yeni yüzyıl için ortaya koyduğu vizyon ile 'devlet millet içindir' anlayışını esas almıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile kimlik yerine birlik, kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyaseti esas alınmıştır. Türkiye Yüzyılı üretimin, kalkınmanın, verimliliğin, sürdürülebilirliğin, istikrarın, refahın, gücün, haklının, bilimin, şefkat ve merhametin, barış ve huzurun, istikbalin yüzyılı olacaktır. Türkiye büyük bir tarihi mirasa ve sorumluluğa sahip bir ülkedir. Türkiye Yüzyılı'nın ülkemizle birlikte bölgemizden başlayarak dünyanın her yerine huzur ve barış, kalkınma ve refah götürecek bir devrimin adı olduğunu tüm insanlıkla paylaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı Türk'ün yüzyılı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ilanının 100'üncü yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Milli Mücadelemizin isimsiz kahramanları olmak üzere egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve toprak bütünlüğümüz uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini kullandı.

Temsili şehit kabirlerine karanfillerin bırakılmasının ardından sona eren törenin ardından Azerbaycanlı 1. Karabağ ve 2. Karabağ savaşı gazileri ile Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Azerbaycan üyeleri, Ülkücü, Bozkurtlar Derneği üyeleri ve çok sayıda ziyaretçi Türk Şehitliğini ziyaret etti.