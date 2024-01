Ayvalık'ta şiddetli yağışlar sonucu su baskınları yaşandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Nikita Deresi taştı, Çanakkale-İzmir kara yolunu su bastı. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Tarım arazileri de su altında kalırken, mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı.

Meteorolojinin 'turuncu alarm' verdiği 7 kentten biri olan Balıkesir'de yağış etkisini gösterdi. Ayvalık'ta dün akşam başlayıp, saat 03.00 ile 05.30 arasında şiddetini artıran yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü Ayvalık'ta, bazı apartmanların bodrum katını su bastı, park halindeki araçlar su içinde kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolu kenarındaki Nikita Deresi de taşarak yolu trafiğe kapattı. Ayrıca ekili bazı tarım arazilerini su bastı.

UMREDEN DÖNENLER KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, umre ziyaretinden dönenleri taşıyan ve taşkın suyunda kalan midibüsteki 22 kişi ile bir evin bodrum katında mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. İlçenin en büyük mahallelerinden 150 Evler'deki Eski Garaj'da da bazı iş yerlerini su bastı. Suyun tahliyesi için Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

'YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ'

Sahada çalışma yürüten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Gece saatlerinde ilçemizde etkili olan çok kuvvetli yağışta metrekareye yaklaşık 70 kilogram yağmur düştü. İklim değişikliğine bağlı olarak etkili yağış ve toprağın doygunluk seviyesine ulaşması sebebiyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Ayvalık'ın altyapısının tekrardan gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunu ve her zaman dile getirdiğimiz altyapı yatırımlarının bir an önce hızlandırılması gerektiğini yaşananlar, bizlere gösterdi. Su taşkını tüm bölgemizi etkileyen, Nikita Deresi'nin Devlet Su İşleri tarafından ıslahı en önemli sorunlarımızdan biri ve bir an önce çözülmesi gerekli. Bu durum daha sonra olabilecek daha büyük afetler için bize önemli bir uyarı yapmıştır. Hepimize geçmiş olsun, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.