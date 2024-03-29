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Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 16'sı çocuk 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Midilli Adası Balıkesir Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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