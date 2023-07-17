Aydın Söke'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. H.E. idaresindeki hafif ticari araç, Yamaç Kavşağı'nda virajı alamayıp takla attı. Sürücü ile yanındaki M.E. araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.