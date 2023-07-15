Aydın'ın Söke ilçesinde traktör kazası: Baba oğul yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, Hulusi Çapar idaresindeki traktör şarampole devrildi. Kazada, traktör sürücüsü ile oğlu Özay Çapar yaralandı ve Söke Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen traktördeki baba oğul yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hulusi Çapar idaresindeki plakasız traktör, Bağarası Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, traktör sürücüsü ile oğlu Özay Çapar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Söke Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü Hulusi Çapar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel