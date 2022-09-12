Aydın gündem haberi | Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi Güncel Haberler Aydın habere göre Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Ali Girgin idaresindeki 09 AER 473 plakalı traktör, Alioğullar Mahallesi'ndeki incir bahçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Girgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Yenipazar Aydın Güncel Haberler

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