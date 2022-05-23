Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Haberler

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-23 Mayıs tarihlerinde çeşitli adreslere operasyon yaptı.

Soruşturmalar kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 180 gram esrar, 351 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1028 gram sentetik madde ve 86 gram da kenevir ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden 55'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 4 kişi ise "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.