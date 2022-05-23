Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 kişiden 4'ü tutuklandı.

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 59 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-23 Mayıs tarihlerinde çeşitli adreslere operasyon yaptı.

Soruşturmalar kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 180 gram esrar, 351 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1028 gram sentetik madde ve 86 gram da kenevir ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden 55'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 4 kişi ise "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Mayıs, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title