Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.A'nın (53) kullandığı 09 ADZ 235 plakalı hafif ticari araç ile Ali Karademir (24) idaresindeki ve plakası öğrenilemeyen motosiklet Söke- Bağarası kara yolu arıtma tesisi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Karademir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, B.A'yı gözaltına aldı.