Aydın'da Kamyonun Tır ve Otomobile Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı şeride geçen bir kamyonun tır ve otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak kamyon sürücüsü kurtarılamadı.