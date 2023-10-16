Aydın'da İncir İşletmesinden 85 Bin TL Değerinde İncir Çalındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir incir işletmesinden yaklaşık 85 bin lira değerinde incir çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir incir işletmesinden yaklaşık 85 bin lira değerinde incir çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alamut Mahallesi'nde bir şahsa ait incir işletmesine ait depoda bulunan yaklaşık 85 bin TL değerinde incirin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. Bozdoğan İlçe Jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili D.D.K isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN