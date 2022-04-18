Aydın'da imam ve muhtar, dar gelirli ailelerin bakkal borcunu ödedi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde cami imamı ve mahalle muhtarı, hayırseverlerden aldıkları destekle dar gelirli ailelerin 2 bakkala olan borcunu ödedi.

İlçede yaklaşık 3 yıldır Çarşı Camisinde din görevlisi olarak çalışan Hasan Yılmaz ile mahallenin 20 yıldır muhtarlığını yapan Ali Çankaya, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Zaman zaman gıda kolisi dağıtan imam ve muhtar, bu kez mahalle sakinlerinin iki bakkala olan borçlarını kapattı.

Çankaya, gazetecilere, iyilik projesini ramazan ayında geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Hasan Yılmaz da bu ramazan 362 gıda kolisi dağıttıklarını ifade ederek, özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını dile getirdi.

Borç defteri kapatma geleneğinin Osmanlı'dan beri var olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bakkala borcu olan ailelerimiz için muhtarımızla beraber iş adamlarıyla irtibata geçtik. Onlardan temin ettiğimiz paralarla o vatandaşlarımızın borçlarını ödedik. Mübarek ramazan ayında bir nebze de olsa yüzlerinin güldürebildiysek ne mutlu bize. Hayırsever vatandaşlarımızı da ayrıca teşekkür ediyoruz, talebizi hemen yerine getirdiler. Bizde köprü görevinde bulunmuş olduk."