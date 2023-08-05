Aydın'da Dron Destekli Trafik Denetimi
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Aydın'ın Söke ilçesinde, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi. Ağaçlı Kavşağı'ndaki denetimlerde 27 araç sürücüsüne toplam 41 bin 39 lira para cezası kesildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Aydın Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Söke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Büro Amirliği ekipleri, trafikte sürücü ile yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can, mal kayıplarını önlemek amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.
Ağaçlı Kavşağı'ndaki denetimler sonucu çeşitli ihlallerden dolayı 27 araç sürücüsüne toplam 41 bin 39 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel